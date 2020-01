Gli azzurri non riescono a raggiungere l'accordo con il centrocampista marocchino, sul quale si sono inseriti Inter e Fiorentina: incontro in sede a Milano tra l'agente del calciatore e i dirigenti nerazzurri

Giornata molto intensa sul fronte Sofyan Amrabat: sul centrocampista del Verona continua a essere forte il Napoli, che ha già trovato un accordo con il club gialloblù per giugno (in una trattativa che coinvolgerebbe anche l'arrivo in azzurro di Amir Rrahmani), ma che ancora non riesce a trovare quello con il calciatore. Balla ancora una distanza sulla durata del contratto (il giocatore vorrebbe 4 anni, mentre la società ne propone 5) e su una clausola rescissoria richiesta dagli agenti del giocatore e non gradita dal Napoli.

Inter e Fiorentina cercano il sorpasso sul Napoli

In questo quadro della situazione sta provando a inserirsi l'Inter che ha incontrato oggi in sede a Milano l'agente di Amrabat, Sinouh Mohamed. Con l'occasione della trattativa che i nerazzurri stanno conducendo per Tahith Chong, ala destra classe '99 del Manchester United, si è parlato anche del centrocampista del Verona, mettendosi così in corsia di sorpasso nei confronti del Napoli nella corsa ad Amrabat. Una competizione alla quale si è iscritta nelle ultime ore anche la Fiorentina, anch'essa al lavoro per portare a casa il centrocampista marocchino.