Marotta a cena a Milano con l'agente di Eriksen, l'Inter è arrivata a 12 milioni più bonus per il centrocampista. Atteso in città uno degli intermediari dell'operazione per definire l'accordo con il Tottenham

Dopo la missione inglese di Piero Ausilio, l'Inter è sempre al lavoro per definire i colpi di questo mercato di gennaio. Tra questi c'è Christian Eriksen, centrocampista in scadenza con il Tottenham ma che i nerazzurri vogliono portare immediatamente in Italia. Beppe Marotta ha incontrato a cena a Milano l'agente del centrocampista danese, Martin Schoots, per definire i dettagli del contratto: l'ingaggio sarà di 8 milioni più bonus con il giocatore aveva già dato il suo ok. Il prossimo passo sarà quello di chiudere l'accordo con il Tottenham e, in questo senso, è atteso nella giornata di venerdì l'arrivo dall'Inghilterra di uno degli intermediari che stanno lavorando per ridurre la distanza tra le parti. Gli Spurs continuano a chiedere 20 milioni di euro per liberarlo, mentre il club nerazzurro, dopo aver presentato un'offerta iniziale da 10 milioni, si è ora spinto fino a 12 milioni più bonus.