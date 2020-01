Stanislav Lobotka è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. L’annuncio arriva con il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis che mette così fine alla lunga trattativa che è servita per portare il centrocampista slovacco alla corta di Rino Gattuso. Arrivato nella mattinata di giovedì a Castelvolturno accompagnato dagli agenti Sasha Huet-Baranov e Naim Bahtir, Lobotka – che nei giorni scorsi aveva già sostenuto le visite mediche a Villa Stuart per il club azzurro – ha firmato un contratto di 4 anni e mezzo a 1.8 milioni di euro a stagione. Al Celta Vigo, invece, andranno 20 milioni di euro più ulteriori altri 4 milioni di bonus (difficilmente raggiungibili). Dopo Diego Demme, adesso un nuovo centrocampista per Gattuso: Lobotka, che già in mattinata si è allenato con il resto dei compagni in gruppo per la prima volta, potrebbe essere a disposizione già per la sfida di campionato contro la Fiorentina in programma sabato sera al San Paolo.