Lo scambio Politano-Spinazzola come priorità attuale del mercato giallorosso: in attesa di capire se l’operazione andrà in porto dopo la frenata delle ultime per via dei problemi emersi tra i due club, la Roma lavora per un vice-Kolarov. Nel caso in cui Spinazzola si trasferisse all’Inter, infatti, Fonseca non resterebbe solo con il serbo sull’out di sinistra: la volontà della Roma infatti è quella di affiancare a Kolarov un giovane esterno sinistro e il nome in pole position è quello di Borna Sosa, croato classe 1998 dello Stoccarda.

I numeri di Borna Sosa

La società giallorossa infatti - nel caso di addio di Spinazzola - è pronta a presentare la prima offerta al club tedesco per il giocatore che in passato, ai tempi della Dinamo Zagabria (società che ha lasciato nel luglio del 2018 per trasferirsi in Germania), è stato trattato anche da Inter e Sampdoria. Nazionale under 21 croato, Borna Sosa ha collezionato fino a questo momento della stagione 10 presenze, arricchite da un gol e due assist, con la maglia dello Stoccarda in Zweite Bundesliga.