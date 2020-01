Atalanta, ufficiale il riscatto di Zapata dalla Sampdoria

I bergamaschi hanno esercitato l’opzione di riscatto per l’attaccante colombiano, che ora è interamente di proprietà dell’Atalanta. "Sono molto contento, ringrazio il club per la fiducia" ha dichiarato Zapata

Duvan Zapata è interamente un giocatore dell’Atalanta. Il club bergamasco ha riscattato l’attaccante colombiano per 12 milioni di euro che si aggiungono ai 12 già versati per il prestito oneroso biennale. "L’Atalanta B.C. comunica, con grande soddisfazione, di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione, a titolo definitivo, del calciatore Duván Zapata dall’U.C. Sampdoria. Si tratta di un investimento importante che rappresenta, per il club nerazzurro, la manifesta volontà di mantenere alto il livello tecnico della Prima Squadra e di affrontare, con sempre maggior entusiasmo, il Campionato di Serie A e le sfide di Champions League" si legge sul sito ufficiale della società.

La soddisfazione di Zapata

"Sono molto contento e voglio innanzitutto ringraziare l’Atalanta per questa ulteriore dimostrazione di fiducia nei miei confronti. A Bergamo mi hanno accolto benissimo fin dai primi giorni, stiamo costruendo qualcosa di importante e insieme possiamo toglierci ancora tante soddisfazioni" ha dichiarato Zapata.