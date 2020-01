Una stagione e mezza con 13 presenze totali, contributo importante per un uomo d’esperienza che ha già salutato il Milan. Passato in prestito con diritto di riscatto all'Aston Villa, lui che resta legato ai rossoneri da un contratto in scadenza nel 2021, Pepe Reina ha già inaugurato la sua avventura in Inghilterra. Ritorno in Premier League per il portiere spagnolo, 37 anni e una vita trascorsa al Liverpool prima delle tappe italiane (Napoli e Milan) intervallate dal breve passaggio al Bayern Monaco. Chiamato ad aiutare la squadra di Dean Smith sulla strada della salvezza, traguardo che attualmente confina i Villans al terzultimo posto in campionato, Reina si è immediatamente calato nel nuovo gruppo partecipando al tradizionale rito d'iniziazione che coinvolge i nuovi arrivati. E come condiviso attraverso il proprio profilo Instagram, lo spagnolo ha conquistato i compagni cantando "La Bamba": un brano divenuto celebre grazie alle versioni di Ritchie Valens e dei Los Lobos, successo musicale graditissimo alla squadra. E chissà che non possa portare fortuna nella seconda metà di stagione.