3/11

SARRI-JORGINHO. Valdifiori al Napoli non funziona come a Empoli, e Sarri si accorge di avere in casa il suo nuovo regista "preferito". Sotto la sua guida, Jorginho fa il salto di qualità imponendosi come il migliore nel suo ruolo e arrivando anche lui alla Nazionale. Non è un caso che, una volta passato al Chelsea, Sarri chieda di avere la sua "creatura" per far girare la squadra