Non solo Ashley Young, l'Inter cerca un altro esterno e continua a guardare sempre in Inghilterra. Con il Chelsea si sta parlando di Moses, calciatore che con Antonio Conte ha vissuto le sue migliori stagioni proprio con i Blues. Il nigeriano è in prestito al Fenerbahce, ma dovrebbe rientrare al club londinese per poi essere girato ai nerazzurri. A conferma di questa trattativa sono arrivate le parole di Frank Lampard nella conferenza di vigilia della sfida contro l'Arsenal: "I colloqui sono in corso, so che comunque sta rientrando al Chelsea ma solo per andare da un'altra parte", ha dichiarato il manager dei Blues. Lampard non nomina l'Inter, ma conferma che Moses lascerà la Turchia per trasferirsi in un altro club. Su Giroud, invece, aggiunge: "Non c'è molto altro da dire su Olivier. Sappiamo che ci sono state discussioni e l'idea è che potrebbero andare avanti, ma l'esito deve essere giusto per tutti e a questo punto non lo è ancora".

La trattativa

La società nerazzurra ha iniziato a pensare a Moses dopo la chiusura della trattativa con la Roma per lo scambio Spinazzola-Politano, che non è andata a buon fine. Il Chelsea ha inizialmente chiesto 10 milioni di sterline, poi ha aperto all'ipotesi di un prestito. Club in contatto continuo per chiudere la trattativa, si attende l'ok del Fenerbahce. A fargli posto dovrebbe essere Valentino Lazaro, che potrebbe andare in prestito al Newcastle: il suo agente è volato in Inghilterra per trovare un accordo sull'ingaggio.