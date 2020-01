Inter, chi è Victor Moses: il pupillo di Conte dal dramma alla gloria

Infanzia segnata da un dramma

Victor Moses ha sempre avuto tutto, si potrebbe pensare. Soldi, fama. In fin dei conti fa il calciatore, no? Nella vita, però, ad un certo punto non ha avuto nulla. Gli sono mancati i genitori, li ha persi quando aveva appena 11 anni. Suo padre Austin era un pastore cristiano, così come sua madre Josephine, entrambi assassinati dagli estremisti musulmani in un agguato casalingo in Nigeria. Avrebbero ucciso anche Victor, che però fortunatamente si trovava al parco a giocare con gli amici. A calcio appunto, a rincorrere una palla che gli ha salvato la vita. Si è nascosto per una settimana, poi alcuni parenti gli pagarono il viaggio per il Regno Unito, laddove chiese asilo. Ad accoglierlo una famiglia adottiva nel Sud di Londra, che lo manda a scuola a South Norwood, vicino ad un centro di sostegno per l'immigrazione a Croydon. Non sa la lingua, ma sorride sempre. Gioca a calcio, continua a farlo a piedi nudi a Norbury Park, dove lo nota un osservatore del Crystal Palace: "Tu vieni con noi", gli dice. Entra nell'accademia e viene mandato a Whitgift, la stessa scuola dove è cresciuto Callum James Hudson-Odoi per intendersi. L'allenatore della squadra di calcio è Colin Pates, ex difensore e leggenda del Chelsea: "Victor, per arrivare non basta il talento - gli dice - devi lavorare il triplo degli altri". Sa che per le mani ha un diamante, anche perché Victor guida gli U14 alla vittoria della FA Youth Cup nel 2005. In finale c'è il Grimsby, battuto per 5-0. Fra i marcatori c'è Moses. Il fatto è che c'è solo lui, perché ne fa tutti e cinque.