12/30

ISAAC DONKOR. Percorso simile quello del difensore che, a differenza di Duncan, chiuse la sua esperienza nerazzurra con una presenza in più. Il debutto arrivò prima in Europa League nella stagione 2012-13, subentrando a gara in corso nella trasferta a Kazan, poi in campionato addirittura due anni dopo. In seguito a vari prestiti in giro per l'Italia, si trasferì in Romania e poi in Austria, dove oggi milita tra le fila dello Sturm Graz