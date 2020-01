"Mi fermo qui": Stefano Sorrentino annuncia l'addio al calcio in diretta su Sky

L'ex portiere di Chievo, Palermo e Torino ha annunciato l'addio al calcio giocato in diretta su Sky Sport a Calciomercato l'Originale. Lascia dopo oltre 600 gare da professionista: "Ho avuto diverse offerte in questi mesi ma nulla che mi avesse emozionato. Preferisco chiudere in bellezza"

A 41 anni da compiere il prossimo 28 marzo e dopo oltre 600 partite da professionista Stefano Sorrentino annuncia l'addio al calcio giocato. L'ex portiere, tra le altre, di Chievo, Palermo e Torino lo ha fatto negli studi di Calciomercato l'Originale, in diretta su Sky Sport: "Ho avuto diverse offerte in questi mesi ma nulla che mi avesse emozionato - le parole di Sorrentino, fermo dopo la fine del contratto con il Chievo a giugno 2019 - per questo do l'addio al calcio. Sono stato una persona fortunata perché ho avuto l'onore di giocare in Serie A da titolare per anni: ora è giusto fare così. Sono tornato a vivere a Torino e ho visto le mie figlie più serene, ho deciso di restare con loro e di fare un passo indietro. Preferisco lasciare in bellezza".