Difficoltà per arrivare a Llorente e allora i nerazzurri puntano al francese per rinforzare il reparto offensivo: contatti con l'agente del calciatore per tenerlo bloccato e proseguire la trattativa con il Chelsea

Inter scatenata sul mercato: è sempre più vicino Christian Eriksen, per il quale il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Tottenham e si attende solo il suo arrivo in Italia nei prossimi giorni, e ora lavora per portare a Milano un altro calciatore proveniente dalla Premier League: Olivier Giroud. Se l'affare in dirittura d'arrivo tra Politano e il Napoli sembrava aver spalancato le porte all'arrivo di Fernando Llorente in nerazzurro, l'infortunio di Dries Mertens ha praticamente bloccato lo spagnolo a Napoli, con l'Inter che si è dunque rituffata sull'attaccante francese.

Nella giornata di oggi ci sono stati proficui contatti tra la dirigenza nerazzurra e l'entourage del calciatore con l'intento di tenerlo bloccato, in attesa di concludere la trattativa con il Chelsea. L'intenzione di Giroud di trasferirsi all'Inter c'è, adesso spetta ai due club concludere l'operazione per quello che è ritornato ad essere l'obiettivo numero uno per l'attacco nerazzurro.