Calciomercato Inter, Lazaro al Newcastle: ufficiale la cessione dell'esterno

Il saluto all'Inter

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Lazaro ha voluto ringraziare l'Inter, club nel quale in 6 mesi non è riuscito ad imporsi. "Grazie tifosi - ha scritto il giocatore - per il vostro sostegno sin dal primo giorno in questa grande squadra! Questo per me ora è il passo giusto da fare per giocare di più e poter dimostrare cosa so fare! Grazie al club per questa possibilità. Ai miei compagni di squadra dell'Inter auguro ogni bene nella lotta allo scudetto e agli avversari. Ci vediamo, il vostro Tino!". In nerazzurro l'austriaco ha collezionato in totale 11 presenze tra campionato, Champions League e Coppa Italia, restando in campo per 513 minuti: per lui anche 2 assist. Adesso la nuova avventura al Newcastle.