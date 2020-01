Futuro Paquetá, Massara: "Nessuna offerta. Lui è sereno, ha la piena fiducia del Milan"

Le voci sull'interessamento nei suoi confronti da parte del Paris Saint-Germain, prima della mancata convocazione per sua scelta per la gara tra Brescia e Milan. Lucas Paquetà è al centro dell'attenzione in casa Milan, soprattutto in ottica mercato. Il club francese, sotto la spinta del direttore sportivo Leonardo, continua a seguire con grande interesse il centrocampista brasiliano e questo suo rifiuto a partecipare alla gara di campionato ha alimentato ulteriormente le voci. A smentire, però, una sua imminente partenza ci ha pensato Frederic Massara, ai microfoni di Sky Sport prima di Brescia-Milan: "Non andrà via a breve, è un ragazzo serio, molto sensibile e responsabile. Sta vivendo un periodo di appannamento, sa di non essere al top, ha parlato con l'allenatore e hanno deciso di rimanere a lavorare a Milanello, per trovarlo già pronto da martedì. Non c'è nessun problema. Leonardo lo vuole al Psg? Noi siamo contenti di Lucas e sicuri che potrà dare un contributo alla squadra. E' fisiologico possano esserci delle difficoltà".

"Rodriguez concentrato sul Milan. Kessiè rimane? Certo"

Chi è sicuramente in uscita dal Milan è Ricardo Rodriguez, ormai a un passo dal Fenerbahce. Il terzino svizzero è comunque convocato per la gara di campionato e presente in panchina: "E' concentrato su questa gara come tutti, dobbiamo esserlo perchè ci aspetta una partita insidiosa. Vogliamo proseguire il nostro percorso e per questo c'è bisogno della massima attenzione da parte di tutti. Kessiè rimane a fino a fine stagione? Certo".