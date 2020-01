Calciomercato, agente Thiago Silva: "Vuole restare al PSG, ma non aspetterà all'infinito"

L'agente del difensore brasiliano: "Non abbiamo ancora parlato con il PSG, vuole restare ma non aspetteremo all'infinito. Leonardo è un amico, ma non lo supplicherò per avere un confronto"

Thiago Silva è in scadenza di contratto, potrebbe quindi essere una buona occasione a parametro zero per la prossima stagione nonostante i suoi 35 anni. Il brasiliano, però, vorrebbe restare al PSG come chiarito dal suo agente Paulo Tonietto, che ha parlato così del futuro dell'ex difensore del Milan: "Il PSG non ha ancora parlato con Thiago – le sue parole a France Football - Vuole restare, ma ci sono dei limiti. Se il PSG non si presenta, prenderemo una decisione. Non possiamo aspettare all'infinito. Leonardo è un amico, ma non lo supplicherò per avere un appuntamento. Diversi club brasiliani ed europei mi hanno chiesto informazioni, ma prima aspettiamo di parlare con il PSG, squadra con cui Thiago vuole continuare. Rispetterà il club, per il momento non vogliamo pensare a un piano B. Non ancora".