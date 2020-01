Lo spagnolo nelle prossime ore potrebbe definire il suo passaggio al Siviglia. L'affare si chiuderà sulla base di un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla prossima Champions da parte degli andalusi. Come possibile sostituto spunta il nome di Saelemaekers

Suso è pronto a salutare il Milan. Lo spagnolo, in panchina anche nella vittoria in Coppa Italia contro il Torino, potrebbe lasciare l'Italia, dove è arrivato dal Liverpool nel 2015. Nella giornata di mercoledì potrebbe infatti essere definito il suo passaggio al Siviglia, che lo sta seguendo da giorni. Le due parti sono veramente vicine e i contatti sono frenetici in queste ultime ore. Si lavora ad un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto in caso di qualificazione degli andalusi alla prossima Champions League. Per il classe 1993, fin qui, non è stata una stagione facile. 16 presenze in campionato, un solo gol (alla Spal lo scorso 31 ottobre). Poi, nelle ultime tre gare di Serie A contro Cagliari, Udinese e Brescia, sono arrivate altrettante panchine, segno di come la parentesi rossonera dello spagnolo fosse ormai prossima alla chiusura. Ora il Milan pensa al sostituto.

Occhi su Saelemaekers

A rimpiazzare lo spagnolo potrebbe essere Alexis Saelemaekers, centrocampista destro classe 1999 perfetto per il 4-4-2 di Pioli. Gioca nell'Anderlecht ed è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio belga. Per lui, in stagione, 19 presenze con due gol e quattro assist. Il Milan non è l'unica squadra interessata, tanto che dal Belgio hanno già rifiutato un'offerta del Friburgo da 7,5 milioni di euro, rimandata al mittente anche una proposta da 6 milioni da parte del Reims. L'Anderlecht ne chiede fra i 10 e i 15. Una richiesta cara ma i rossoneri ci proveranno a rilanciare. Altro nome da non scartare è quello di Adnan Januzaj, classe 1995 della Real Sociedad obiettivo anche di Roma e Parma.