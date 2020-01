L'Hertha Berlino insiste per portare in Germania Krzysztof Piatek. Dopo aver presentato una prima offerta che i rossoneri hanno ritenuto troppo bassa, il club tedesco ha mosso altri importanti passi in avanti per provare ad arrivare al giocatore, in ombra anche nel successo del Milan in Coppa Italia contro il Torino. Alcuni dirigenti ed emissari del club tedesco sono arrivati in Italia e hanno fatto tappa a Casa Milan presentando alla dirigenza rossonera una proposta da 27 milioni di euro più bonus per acquistare a titolo definitivo il cartellino dell’attaccane polacco classe 1995. Si procede spediti dunque verso l’intesa tra le due società (accordo comunque non ancora raggiunto), in attesa che il polacco dia una risposta al possibile trasferimento all’Hertha Berlino: Piatek - 20 presenze e cinque gol tra Serie A e Coppa Italia fino a questo momento della stagione - che non è più titolare nelle gerarchie di Pioli dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, sta riflettendo sulla possibilità di trasferirsi in Germania. Hertha Berlino che al momento occupa la tredicesima posizione in Bundesliga con 22 punti dopo 19 partite.