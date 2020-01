La "sgasata" di Nagatomo

Tre anni e mezzo più tardi, il 31 gennaio del 2011, si registrò un'altra delle corse più "pazze" per l'acquisto di un giocatore. Proprio l'Inter di Milito - dalla tripla al Triplete il passo fu brevissimo - sonda il terreno per un giapponese che gioca nel Cesena, un certo Yuto Nagatomo... fresco vincitore della Coppa d'Asia e pupillo di Alberto Zaccheroni. Lo scambio di prestiti con Davide Santon è cosa fatta, ma il tempo stringe, l'inesorabile chiusura dell'uscio è fissata ancora alle 19. Alle 18.20 ecco il "samurai" nella sede nerazzurra, pronto per firmare. Manca soltanto un fax dal Giappone, che arriva; non resterebbe che scappare in Lega, ma in auto, con il traffico dell'ora di punta, sarebbe un delirio. A meno che... l'autista privato di Massimo Moratti non si "travesta" da pony express e monti sullo scooter: alle 18.49 "Naga" è dell'Inter. La consegna è stata effettuata.

Raiola 2.0

Da Nagatomo a Kasami, che non è un sushi... ma un centrocampista svizzero, naturalizzato macedone, oggi al Sion. E che nel 2013 il suo agente Mino Raiola provò a riportare in Italia - dal Fulham al Pescara - dopo l'esperienza al Palermo (passato anche dalle giovanili della Lazio). Società inglese e abruzzese d'accordo, con un'unica formalità da espletare: il regolamento prevede che debbano essere compilati dei moduli via web. Ma c'è un problema: "l'internet non va!". Raiola è una furia, parole indicibili contro l'albergo, l'organizzazione. Affare saltato, come la connessione.