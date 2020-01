Il giapponese ex Milan firma con il club brasiliano, che lo presenta sui social con un originale video ispirato alla celebre consolle portatile e al videogioco dei Pokemon. Per Honda una nuova avventura dopo le recenti esperienze in Messico, Australia e Olanda

L’inconfondibile suono con cui si accende quella mitica consolle è seguito dal classico menù: scegli “New game” e, come per magia, compare Keisuke Honda, l’ultimo acquisto del Botafogo. Ad inventarsi la presentazione in stile “Game Boy” è stato proprio il club brasiliano, che ha annunciato così il giapponese ex Milan: e quel “new game” appare azzeccatissimo, se si pensa alle ultime avventure di Honda, che dopo aver lasciato i rossoneri ha girato il mondo senza trovare però stabilità.



Prima il Pachuca in Messico per una stagione, l’anno dopo l’Australia al Melbourne Victory, infine un “tentativo” al Vitesse, in Olanda, con l’addio lo scorso dicembre dopo appena 4 partite. Nel mezzo qualche tentativo social di offrirsi al Milan e al Manchester United, quando su Twitter scrisse in tono scherzoso ma neanche troppo “Posso aiutarvi?” ai due club che – lo scorso ottobre – attraversavano un momento difficile.



Alla fine la proposta per ripartire per l’ennesima volta – proprio come in un videogame – è arrivata dal Brasile, con il Botafogo che ha reso omaggio al suo Giappone inserendolo nella simulazione del gioco dei Pokemon, rispettando la musichetta e il font cari ai tanti appassionati.