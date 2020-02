5/20

16. JUVENTUS: -7%

Valore rosa prima del mercato: 820 mln €

Valore rosa dopo il mercato: 762,50 mln €



Ceduti campioni come Emre Can e Mandzukic, oltre a Pjaca e Perin, non rimpiazzati nell'immediato. La rosa attuale, però, non tiene conto dell'acquisto di Kulusevski (già preso per la prossima stagione): si spiega così il calo del valore complessivo