La squalifica dalla Champions decisa dalla Uefa ha inevitabilmente innescato una serie di voci sul futuro dei giocatori del Manchester City e di Pep Guardiola. Ma lo stesso allenatore catalano avrebbe fugato ogni dubbio. Come riporta Sky Sports, Guardiola avrebbe parlato ai giocatori prima della rifinitura di sabato mattina, confermando la sua intenzione di restare al City anche nella prossima stagione. Anche senza la partecipazione alla Champions League. Sempre secondo Sky Sports lo stesso Sterling avrebbe assicurato la sua fedeltà al City.

"Siamo talento, non soldi: dimostriamolo"

Il portale "theathletic.com" ricostruisce anche parti del discorso alla squadra, descrivendo la reazione dell'allenatore alla squalifica decisa dalla Uefa: "Ora più che mai dobbiamo dimostrare a tutti che noi siamo talento, non soldi" questa una delle frasi che Guardiola avrebbe pronunciato davanti ai giocatori.

Pep, solo un anno senza Champions

Da quando è allenatore, Pep Guardiola non ha disputato la Champions solo il primo anno, quando sedeva sulla panchina del Barcellona B in Spagna, nella stagione 2007/08. Nelle ultime 12 edizioni di fila della Champions Pep è stato regolarmente al via con le sue squadre. Altra curiosità: Guardiola da quando allena ha sempre onorato i suoi contratti, non rescindendo mai gli accordi già presi. Il contratto dello spagnolo col City scade nel giugno del 2021.