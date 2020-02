Il Real Madrid ha presentato Reinier Jesus, il nuovo talento del calcio brasiliano. L'ex Flamengo, pagato dai Blancos 30 milioni di euro, non è però il classe 2002 più costoso al mondo. Di seguito la top 20 dei migliori talenti per valore di mercato nati lo stesso anno dell'asso carioca. In classifica c'è anche l'attaccante dell'Inter Sebastiano Esposito (dati Transfermarkt)