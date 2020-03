Il solito criptico, ma nemmeno troppo, Ibrahimovic. Che gioca con le parole e i gesti e che, per comunicare, come gli capita oramai da diverso tempo, ha deciso ancora una volta di affidarsi a un post sui propri canali social tutto da decifrare. “Fallo con passione, o non farlo affatto” , il messaggio lanciato dallo svedese accanto a un video nel quale si vede il suo faccione prima ghignare e poi fare l’occhiolino sorridente, rivolto direttamente in camera e dunque ai suoi osservatori. Sul testo e sul significato letterario del messaggio nessun dubbio: Ibra ha scelto il Milan per il cuore , per il legame che lo unisce al club rossonero, e ha voluto ribadirlo al mondo. Quello rossonero soprattutto.

Ibra e il messaggio social, cosa vuol dire?

Il problema, o meglio la suggestione legata al messaggio social, è come sempre legato alle tempistiche dello stesso, pubblicato a poche ore dalla conferma (anche se manca ancora l’ufficialità) dell’imminente separazione tra il Milan e Boban. L’uomo che più di tutti ha provato, riuscendoci, a convincere Ibra a tornare in rossonero e il dirigente al quale lo svedese è più legato. Come spiegato da noi di Sky nella giornata di ieri, non è un mistero infatti che il futuro di Ibra possa essere strettamente legato alla permanenza del croato in rossonero e dunque sia ora un argomento di grande attualità. Senza più Boban tra i dirigenti e magari con Rangnick come allenatore, lo svedese andrà via? Possibile, molto possibile. E allora ecco che, come per magia, il messaggio forse si fa più chiaro. ‘Io voglio vedere passione attorno a me’, sembra voler dire lo svedese, ‘voglio avere al mio fianco persone che hanno a cuore la società nella quale lavorano e se ciò non fosse…’. A questo punto il suo futuro, considerato anche che il contratto dello svedese scade a giugno e verrebbe rinnovato in automatico solo nel caso di qualificazione in Champions, potrebbe prendere diverse strade, anche quella del ritiro. L’avviso ai naviganti, soprattutto rossoneri, è lanciato.