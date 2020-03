Ricordate Antonee Robinson, terzino del Wigan che avrebbe dovuto sostituire a gennaio nella rosa del Milan Ricardo Rodriguez come vice Theo Hernandez? Il difensore classe 1997 statunitense con cittadinanza inglese non aveva superato le visite mediche e non era più diventato un giocatore rossonero. All'epoca fu spiegato che per ripetere i test medici sarebbe stato necessario un supplemento di esami di altre 72 ore, ma non c'erano i tempi tecnici per completare il tesseramento. A un mese e mezzo dal mancato affare, il laterale del club oggi ventesimo in Championship ha raccontato lo stato delle cose con alcune dichiarazioni affidate ai canali social del Wigan: "Voglio aggiornare i tifosi sulle mie condizioni visto che non gioco da gennaio - le parole di Robinson - durante le visite mediche per il passaggio al Milan è stata trovata un'irregolarità del mio battito cardiaco. Occorrevano altri test per verificare se il trasferimento poteva essere completato o meno, ma non c'era il tempo necessario".

"Grato a Wigan e Milan, mi opero per tornare"

Il mancato trasferimento al Milan e i problemi riscontrati nel corso delle visite mediche hanno spinto Robinson e lo staff medico del Wigan ad innalzare le soglie di attenzione sulle condizioni di salute del difensore: "Dal mio ritorno al Wigan - spiega il 22enne - mi sono allenato con la squadra ma sono stato sempre tenuto sotto controllo". Fino alla scelta di andare sotto i ferri: "Confrontandomi con i medici del club e con professionisti esterni, è stato deciso che ho bisogno di sottopormi entro la fine di questo mese a un'ablazione, che permetterà di eliminare l'irregolarità del mio battito cardiaco". Stesso intervento a cui in passato sono stati sottoposti in Serie A Sami Khedira, Stephan Lichtsteiner e Antonio Cassano. Robinson ha concluso la sua lettera aperta con un ringraziamento: "Vorrei ringraziare tutti i componenti del Wigan per il sostegno assicurato in questo periodo di difficoltà, così come i tifosi: spero di tornare presto sul campo".