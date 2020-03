Adesso sì, manca solo la firma. Luis Alberto e la Lazio insieme fino al 2025. Altri 3 anni oltre la precedente scadenza del 2022, con ingaggio praticamente raddoppiato, visto che per il “diez” spagnolo la Lazio pagherà poco più di 3 milioni a stagione con facili bonus in aggiunta. Cifre da top player al livello di Immobile e Milinkovic, i più pagati della squadra.

Un dettaglio ormai l'ufficialità dell'accordo, visto che club e giocatore sono allineati su tutto. Compresa la scelta di non inserire alcuna clausola di rescissione per un'eventuale cessione. Un premio al rendimento per il “Mago” Luis, reinventato mezzala da Simone Inzaghi. Uno dei migliori, se non il migliore della straordinaria stagione della Lazio: re degli assist in campionato (già 12), oltre a 4 gol. Più uno in Supercoppa contro la Juventus. Basterebbero questi numeri a giustificare l'investimento.

Il rinnovo arriverebbe in un momento peraltro complicato per il giocatore, in isolamento a casa a Roma e lontano dalla famiglia in Spagna. Resterà in Italia aspettando che l'emergenza sia finita e che il pallone ricominci a rotolare. Pronto a riprendersi la Lazio sulle spalle. Con il prolungamento di contratto in tasca e l'obiettivo scudetto in testa. Aspettando la prossima magia.