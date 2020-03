Serie A, la top 11 secondo i dati Opta

8/12

Centrocampista centrale/2: MIRALEM PJANIC (Juventus) - 22 partite giocate, 3 gol e 4 assist



Le azioni costruite cui ha preso parte Miralem Pjanic hanno un valore di Expected Goals di 9.1, record nella Serie A in corso, tra i giocatori con meno di 2000 minuti in campo.



Gli "Expected goals" sono un dato traducibile come la "probabilità di fare gol per ogni tiro effettuato". I gol attesi (xG) sono dunque l'indice delle reti che avrebbe dovuto segnare una squadra (o contribuito a fare segnare un giocatore, come nel caso di Pjanic) in ogni partita.

PERIN E PJANIC: "PIÙ TEMPO STIAMO A CASA, PRIMA TORNIAMO IN CAMPO"