"Abbiamo messo in stand by il discorso rinnovo fino a fine stagione. La squadra ha vissuto molti cambiamenti quest'anno, tra cui il cambio di allenatore da Ancelotti a Gattuso. Ci sono diversi club importanti che hanno chiesto informazioni su di lui. E di ciò abbiamo informato ovviamente il Napoli". Parola di Alvaro Torres, agente del centrocampista spagnolo Fabian Ruiz, che ha parlato nel corso di un'intervista concessa a Marca del futuro del suo assistito. "Oggi Fabian deve pensare solo al Napoli e alla fine parleremo di bilanci – le parole di Torres - logicamente, essendo stato il miglior giocatore dell'Europeo Under 21 e avendo giocato tre ottime stagioni tra il Betis e il Napoli, oltre ad aver giocato qualche partita (6 con una rete, ndr) con la nazionale spagnola gode di grande stima e visibilità. Questo l'abbiamo spiegato al Napoli". Club dove dall’estate 2018 Fabian ha messo insieme 72 presenze e 10 reti in gare ufficiali. "Tutti i club che lo seguono sanno che sarà uno dei migliori centrocampisti del decennio – ha precisato Alvaro Torres - su questo siamo tutti d'accordo. Se ha una clausola? No. Quanto vale il suo cartellino? Davvero non lo so".

"Rinnovo Luis Alberto? Ne stiamo parlando"

In Serie A Alvaro Torres cura anche gli interessi di un altro centrocampista: quel Luis Alberto che con la Lazio è re degli assist (già 12) e ha segnato 4 gol in campionato in stagione. Il contratto del 27enne spagnolo va in scadenza nel 2022, ma il rinnovo fino al 2025 è più vicino. "Stiamo parlando con la Lazio per raggiungere un accordo sul rinnovo del contratto – ha spiegato Torres - siamo fiduciosi. L'anno scorso è stato uno dei migliori in Serie A e quest'anno è stato il migliore del campionato italiano". A Luis, reinventato mezzala da Simone Inzaghi, sarà garantito un ingaggio praticamente raddoppiato, per più di 3 milioni a stagione con facili bonus in aggiunta. Con i campionati fermi, assicura Torres, anche il calciomercato si adatta e trova spazio per le trattative: "Le stiamo facendo telefonicamente".