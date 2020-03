Il procuratore dell’argentino non ha negato di aver ricevuto qualche telefonata per il suo assistito, ma ha precisato: "Ho sentito molte persone ma non c’è di formale o di serio, non ho avuto contatti con nessun direttore sportivo. Barça e Real? Lui non si cura delle voci, pensa solo al suo presente e a lavorare"

Il calcio non riprende, il calciomercato invece non si ferma mai. Lautaro Martinez potrebbe rivelarsi uno dei nomi più caldi sul mercato: diversi media esteri hanno riportato interessi concreti da parte di Barcellona e Real Madrid. Ma al momento l’argentino dell'Inter non se ne cura, parola del suo agente Alberto Yaque. "Si dice che lo vogliano, ma a lui non nessun effetto. Qualcuno non dormirebbe la notte, invece non mi chiama mai per chiedere se siano vere o false queste voci. Pensa solo al presente e a lavorare" ha detto il procuratore nell’intervista rilasciata ai microfoni di Radio La Plata. Che non ha negato qualche contatto, seppur di poca importanza: "Abbiamo parlato con molte persone ma non c’è niente di formale o di serio, non ho avuto chiamate da dirigenti sportivi. È un sogno essere uno dei calciatori più richiesti sul mercato, ma per Lautaro non sta succedendo niente di particolare".

Crescita costante

L’argentino di certo ha avuto modo di mostrare grandi colpi finora, confermandosi uno dei prospetti più interessanti a livello internazionale. "La sua crescita continua ha fatto sì che i migliori club lo seguano attentamente. Speriamo che quanto stia facendo sia ricompensato a dovere" ha concluso Yaque.