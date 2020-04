Una stagione super all’Inter, quella della definitiva esplosione: Lautaro Martinez è ormai da tempo nel mirino di alcuni dei principali club europei, Barcellona in primis. "Lui va avanti tranquillamente, perché è concentrato solo sul suo club, l’Inter: ma naturalmente è molto soddisfatto perché significa che sta facendo molto bene", le parole rilasciate dall’agente dell’attaccante argentino, Beto Yaqué, in esclusiva al Mundo Deportivo. "Potrebbe essere importante affrontare altre sfide oltre all'Inter? Non lo so, al momento pensa solo all'Inter: ha cinque anni di contratto. A livello tecnico, possiede alcune caratteristiche di Aguero e altre di Suarez, nonostante sia diverso da entrambi", ha proseguito l’agente dell’attaccante dell’Inter. Che non nasconde la soddisfazione del suo assistito per i complimenti arrivati da Messi: "Sicuramente per Lautaro è una grande cosa essere elogiato dal migliore al mondo. Ha un buon rapporto con Leo, così come con tutti nella nazionale argentina”.

"Lautaro non ha rifiutato il Real, voleva solo vincere col Racing"

Beto Yaqué ammette poi di aver sempre creduto nelle qualità di Lautaro: "Sono stato io a scoprirlo e portarlo al Racing. Io e il mio socio Roly Zarate abbiamo sempre intravisto un grande potenziale in lui e abbiamo sempre pensato che avrebbe avuto un grande futuro". L'agente dell’attaccante dell’Inter torna sul presunto rifiuto al Real negli anni passati: "Non ha mai detto che non gli piace il Real, voleva solo trionfare con il Racing", ha concluso.