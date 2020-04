Due grandi nomi per l'attacco del Barcellona: Neymar e Lautaro Martinez. I blaugrana lavorano parallelamente per questi due calciatori, difficile però che entrambi possano arrivare in Spagna

Durante la scorsa estate, Antoine Griezmann è stato il grande colpo di mercato del Barcellona per l'attacco. Il francese, però, non ha avuto l'impatto che ci si aspettava e, considerando anche i problemi fisici avuti in questa stagione da Suarez, i blaugrana stanno pensando a un altro grande acquisto nel reparto offensivo. I due nomi sono quelli di Neymar e Lautaro Martinez: come hanno chiarito Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti a #CasaSkySport solo uno di questi potrebbe arrivare, difficile pensare che il Barça riesca a portarli entrambi in Spagna. Il brasiliano ha lasciato i blaugrana nell'estate del 2017, ma probabilmente sin dal primo giorno ha sognato il grande ritorno. Questa situazione d'emergenza che sta vivendo anche l'economia a livello internazionale potrebbe portare a una riduzione dei prezzi, lo stesso Barcellona ha avuto la necessità di andare a ricontrattare gli ingaggi dei suoi calciatori. Lautaro Martinez, invece, è seguito da tempo dal club spagnolo, che nella prossima sessione di mercato potrebbe provare l'accelerata per l'attaccante dell'Inter.

Tanto dipenderà anche dalle singole trattative, dalle eventuali cessioni o contropartite che potrebbero essere inserite. Qualora dovesse arrivare uno tra Neymar e Lautaro Martinez, il Barcellona potrebbe anche cedere Griezmann. Una serie di situazioni e di dinamiche di mercato che, alla fine, determineranno il futuro di tre grandi attaccanti. I blaugrana, nel frattempo, continuano a portare avanti due trattative parallele, quelle per Neymar e Lautaro Martinez, con la speranza di portare in Spagna almeno uno dei due grandi obiettivi per l'attacco.