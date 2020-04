Daniele Faggiano e Roberto D’Aversa sono stati tra gli artefici principali della risalita del Parma in Serie A, categoria che gli emiliani hanno legittimato sul campo. Una coppia che funziona, che ha in mente un progetto condiviso. "Tengo molto al nostro allenatore e spero che continui così" ha detto Faggiano, direttore sportivo del club, intervistato insieme a D’Aversa da Sky Sport. "Siamo contenti di lui, vuol dire che abbiamo fatto la scelta giusta. Arriva sempre per primo e va via per ultimo, questo dice tanto" ha proseguito. Inevitabile parlare di mercato, tra gli affari già conclusi e quelli che potrebbero chiudersi. "Kulusevski potrebbe giocare fin da subito nella Juventus. Giovinco al suo posto? Vedremo, non c’è sicurezza ma può essere un’idea" ha ammesso Faggiano, che poi è stato ironicamente punzecchiato da D’Aversa: "Ma come, sono due anni che mi parli di Giovinco…". "Sei un amico, mister" è stata la risposta divertita di Faggiano.

D’Aversa: "Non penso ad un futuro altrove"

All’allenatore del Parma è stato chiesto della sua permanenza sulla panchina dei gialloblù. Che non sembra essere in discussione: "Non penso ad un futuro altrove. Ora penso solo alla famiglia e a riprendere a lavorare con una squadra con cui si è fatto un lavoro importante. Con Faggiano c’è molta sintonia, siamo sinceri e schietti ma ora si programmerebbe sul nulla, perché non sappiamo cosa succedere con i campionati". Nel frattempo i giocatori si tengono in forma: "Sono attrezzati, lavorano in casa: chi con le cyclette, chi in giardino. I nostri preparatori hanno mandato delle schede a tutti". Quindi, un pensiero su Kulusevski. "È il giocatore che mi ha impressionato maggiormente, per la qualità mostrata e per l’età. E potrebbe partire titolare anche nella Juventus" ha concluso D’Aversa.