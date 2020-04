L’attaccante del Crotone ha ripercorso la sua carriera durante Calciomercato – L’Originale: "L'arrivo al Milan, con quella lunga attesa in hotel, è stata un’esperienza incredibile. A Catania rapporti di amore e odio con Lo Monaco e Mihajlovic. E che ricordi con Sinisa, quando chiese di incontrami faccia a faccia a Genova... Non voglio lasciare l'Italia, è il mio punto fermo"

Tredici squadre diverse in diciannove anni di carriera, con un unico filo conduttore: l’Italia. Oggi Maxi Lopez è un calciatore del Crotone e attualmente si trova nella città calabrese durante questo periodo di quarantena. "Qui sembra quasi estate, fa caldo. Mi alleno a casa, abbiamo un programma girato dal nostro preparatore atletico e mi alleno in giardino, provando a trovare una soluzione per questo momento. Ho cambiato tante volte squadra. Non ho mai avuto tempo di provare un progetto, di sentire l'appartenenza. A volte per colpa mia, altre volte per colpa degli altri. Ho girato tanti Paesi, imparato tante lingue, ma il mio punto fermo è l'Italia che si è rivelato il Paese che non sono mai riuscito a lasciare", ha raccontato, ospite di Calciomercato – L’Originale.

Il passaggio al Milan

Nel corso del programma ha ricordato le esperienze più singolari, come quando passò al Milan: "È stata un'esperienza incredibile. Quando sono partito da Catania, arrivai in albergo a Milano e firmai subito. Ma in quel momento il Milan stava cercando anche un'altra punta, che era Tevez, e mi ricordo che Braida mi disse di aspettare un paio di giorni. Solo che poi è stata una settimana. Quindi ero in albergo e non potevo tornare a Catania perché avevo firmato. Avevo una proposta per un contratto di quattro anni anche dall'Inghilterra, ma ci tenevo a giocare per il Milan".

Tra Catania e Sampdoria

Gli anni a Catania sono tra i ricordi più belli. Fu Pietro Lo Monaco a portarlo in Italia, acquistandolo dal Gremio: "Il rapporto che avevo con lui era molto simile a quello che avevo con Mihajlovic, era amore e odio, ma ci volevamo bene. Io avevo comprato una Ferrari appena arrivai e lui diceva che non era una cosa giusta, mi minacciava, mi voleva bucare le gomme. Poi ho cominciato a segnare molto e si è calmato un po'". Maxi Lopez ritrovò Mihajlovic alla Sampdoria, di cui ha raccontato un confronto prima di firmare con i blucerchiati. "Quando Sinisa mi diceva 'parliamo a quattrocchi' in genere non era niente di buono. Andai a Genova e lui mi disse ‘te la senti? Se fai bene io ti metto'. Mi allenai al massimo e pochi giorni dopo segnai nel derby".