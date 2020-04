"Neymar è un grande calciatore e a tutti piacerebbe allenare i migliori, ma sappiamo che costa tanto e che non è facile prenderlo. Lautaro? Non penso al futuro, ma al presente. Scegliere tra Lautaro o Neymar? Scelgo entrambi, perchè sono ottimi calciatori ". Ospite di Cadena Ser, l'allenatore del Barcellona Quique Setien cerca anche di guardare al futuro e al calciomercato della prossima estate. "A me piacciono tutti i grandi calciatori, e Neymar lo è - ha precisato Setien - ma per vedere se le voci diventano concrete, bisognerà aspettare di capire in che situazione saranno i club dopo questa emergenza ".

"Liga a tavolino? No, grazie"

Setien ha poi parlato nel corso della trasmissione El Larguero del presente: "A tutti piacerebbe tornare in campo, ma stiamo vivendo una situazione grave e se si riprenderà dovremo farlo nella massima sicurezza, quando le autorità assicureranno il fatto che non ci sono problemi. Sarebbe triste tornare in campo senza tifosi, ma credo sia l'unica possibilità al momento". L'allenatore si è anche espresso sulla possibilità che la Federazione spagnola, in un piano contestato dalla Lega e da tanti club, cristallizzi la classifica della ventisettesima giornata. In quel caso il Barcellona sarebbe campione di Spagna: "Se non si torna a giocare è ovviamente la cosa più logica dare il titolo al Barça, ma non mi piacerebbe essere campione in questo modo e non festeggerei la vittoria". Una certezza, come quella riferita alla crisi interna alla società catalana, con sei soci dimissionari negli scorsi giorni: "In tutti i club ci sono problemi, al Barcellona è normale che tutto venga ingigantito. Spero che Bartomeu, il presidente che mi ha ingaggiato, resti con noi. Io credo in lui".