L'intesa con il Manchester United e l'Arsenal è stata raggiunta. Era quasi naturale fosse così, soprattutto dopo che la FIFA aveva aperto alla possibilità di sforare la fatidica data del 30 giugno. Data in cui sarebbe scaduto anche il prestito di Smalling e Mkhitaryan. L'accordo per estendere il prestito fino al termine della ripresa del campionato è stato trovato. Ora bisogna formalizzare anche l'accordo con i giocatori, che dimostrerebbero un attaccamento al club giallorosso non banale, visto che prolungando l'esperienza romana rinunciano (virtualmente) a uno stipendio più alto. Smalling ha ritrovato nella sua prima esperienza in Italia le motivazioni per tornare protagonista a 31 anni. Il suo obiettivo di ritornare in nazionale e giocare i prossimi europei passa ora attraverso la continuità e la centralità nel progetto tecnico che la Roma può offrire all'inglese. Per questo la società continuerà a lavorare per trovare l'accordo con lo United per strapparlo a titolo definitivo, puntando anche sulla volontà del giocatore. La stessa di Mkhitaryan. Cancellati i dubbi sull'iniziale fragilità muscolare, ha trovato con Fonseca quella fiducia messa in discussione nell'Arsenal. La ripresa degli allenamenti e poi del campionato li vedrà tra i più motivati nella Roma. Punti fermi nel presente, con l'obiettivo di esserlo anche nel futuro.