Chiesa, Juve (e Inter): come stanno le cose

L'interesse della Juventus per Chiesa ha radici profonde. L'attenzione del club bianconero per i migliori talenti italiani aveva fatto in modo che Chiesa fosse nel mirino da almeno un paio d'anni. Tanto che lo scorso giugno la Juventus aveva già firmato un precontratto con il ragazzo.

Il precontratto

5 anni a 5 milioni di euro netti a stagione. Mancava "solo" l'accordo con la Fiorentina. E chissà, se magari fosse rimasto Della Valle, l'operazione si sarebbe anche perfezionata. Arrivò invece Commisso e sin dal primo giorno fece di Chiesa il suo manifesto: “Non sono venuto per vendere, ma per costruire”. Rimane

La promessa

Lo ha tenuto accanto a sé in tutte le manifestazioni pubbliche. Anche a costo di dover sopportare il muso lungo e qualche sfogo di troppo, nel ritiro americano. Alla fine Chiesa è rimasto: con una promessa, ribadita alla Gazzetta dello Sport. Se dovesse avere ancora voglia di andare via, basta presentarsi con un'offerta giusta. Un passo avanti deciso, rispetto al no, secco, della passata estate. Ora probabilmente quel no sarà ribadito a Castrovilli, Milenkovic e Vlahovic.

L’effetto coronavirus

Commisso parla di appartenenza, di progetto, di futuro. Chiesa il suo l'aveva già programmato altrove. Chissà se il rinnovo proposto potrà fargli cambiare idea. Un'estate dopo le priorità in casa Juve (e Inter) sono cambiate. Le necessità, nell'immediato, sono diverse. Ora la Juventus è concentrata su scambi ed è difficile pensare che ci sia tanto cash, soprattutto dopo il coronavirus, per un solo giocatore, senza peraltro cessioni. Cambiano dunque i tempi, ma non l'interesse. Chiesa rimane un obiettivo.