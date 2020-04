Radja Nainggolan e la Roma, un legame che non si è mai affievolito dopo l’addio del belga nel 2018. "Se ci fossero le condizioni mi piacerebbe tornare in giallorosso, era il mio mondo naturale e sono stato davvero bene. Mi manca tutto di Roma, anche le serate. No, non scherzo. Ho rivisto da poco la partita contro il Barcellona e quando sentivo l’inno ho scritto un sacco di cose al gruppo. Venendo quella partita ancora mi venivano i brividi. E poi il derby con la Lazio, non c'è nulla che ti dà quelle sensazioni. Qualcuno aveva fatto le cose a mia insaputa e così sono andato via. Non accetto certe cose, allora ho deciso io dove andare" ha spiegato il centrocampista in una diretta Instagram. Che ha proseguito parlando delle sue scelte: "Sono voluto venire a Cagliari perché è la piazza dove sono cresciuto, dove ho famiglia e amici e perché il presidente mi ha chiamato più volte per dirmi quanto credesse in me. Fu difficile andar via all’inizio, ma a Roma andai per l’ambiente, non per i soldi. Non andrei mai alla Juventus. Anche se ho tanti amici che giocano lì, come Pjanic, ma non è il posto per me: meglio perdere uno scudetto da protagonista che vincerne dieci da riserva".