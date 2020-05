La società biancoceleste al lavoro per prolungare il contratto dell'allenatore in scadenza nel 2021: sul piatto una proposta triennale, con relativo aumento di ingaggio. Trattativa pronta a entrare nel vivo, ma c'è ottimismo

Un contratto pluriennale, di almeno tre anni, a 2.5 milioni di euro più bonus a stagione: è questa la proposta della Lazio per provare a blindare Simone Inzaghi, simbolo ormai dei colori biancocelesti che indossa – da calciatore prima, da allenatore delle giovanili e poi della Prima squadra – da ormai 21 anni. La trattativa dunque per prolungare il contratto di Inzaghi (quello attuale scade nel 2021, dopo il rinnovo annuale della scorso anno) c’è ed entrerà nel vivo nei prossimi giorni: nelle intenzioni della Lazio maggio infatti sarebbe dovuto essere il mese giusto per discutere del rinnovo dell’allenatore e l’agenda non è cambiata nonostante lo stop forzato causa emergenza sanitaria.

Si va verso il rinnovo

Contratto di almeno tre anni e corposo adeguamento economico, una proposta importante quella presentata dalla Lazio, segnale chiaro della volontà di proseguire insieme: lo scorso anno ci fu qualche tensione tra le parti durante la trattativa per il rinnovo, quest’anno invece il clima è sicuramente cambiato e tutto lascia presupporre che Inzaghi accetterà la proposta di Lotito e proseguirà così la sua avventura in biancoceleste. Curioso ricordare, a distanza di un anno, che nel rinnovo annuale tra le parti avvenuto la scorsa stagione, venne inserito nel contratto di Inzaghi un bonus scudetto da 500mila euro. Una forzatura secondo molti che invece si è dimostrata una valutazione precisa visto che la Lazio è in piena corsa per lo scudetto.