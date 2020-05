Il futuro di Miralem Pjanic si prospetta lontano dalla Juventus. Il centrocampista infatti potrebbe facilmente rientrare in uno scambio che permetterebbe ai bianconeri di arrivare ad un altro giocatore. Tra tutte le possibilità, al momento è il Paris Saint-Germain che spinge per una trattativa, e nell’operazione potrebbe essere coinvolto Leandro Paredes. Il dialogo con il Barcellona per Arthur è in stand-by, perché il brasiliano non sarebbe convinto di lasciare i catalani; nello scambio, oltre al bosniaco, rientrerebbe anche De Sciglio. Resta ancora aperta anche l’ipotesi di scambio Pjanic-Jorginho, con il Chelsea. Ad ogni modo, sono i parigini al momento l’opzione più concreta.

Arthur-Barça, l’indizio social

Attraverso Twitter, Arthur ha confermato indirettamente la sua voglia di rimanere a Barcellona. Il profilo ufficiale del club ha postato diverse foto del giocatore con look diversi. "Ho il dubbio a parlarne. Sto bene con tutti gli stili, ma nessuno è come la maglia del Barcellona" ha commentato il brasiliano.