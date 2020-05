"Al Barcellona c'è un piano per allungarmi la carriera"

"Mi sento più in forma che mai. In tutta la mia carriera non ho mai avuto così tanto tempo per prepararmi". Al traguardo dei 33 anni (è nato il 22 maggio, ndr) Vidal è arrivato in ottime condizioni, nonostante il lockdown e lo stop agli allenamenti di squadra. Quelli del centrocampista cileno sono messaggi per i tifosi del Barcellona e anche per Antonio Conte, che lo ha già allenato alla Juve: "Al Barcellona sono arrivato dopo la mia seconda operazione al ginocchio, non ero nelle migliori condizioni. Ora sto bene, qui ci sono tanti campioni. Vedere Messi allenarsi ogni giorno è un lusso". Con obiettivi a lungo termine da inseguire, anche oltre la scadenza del contratto a giugno 2021: "Abbiamo preparato un piano per far allungare il più possibile la mia carriera.Non vedo l'ora di affrontare le sfide che ci attendono, sia in Champions che in Liga. Stare a casa per due mesi è stata dura, ho preso a calci tutto quello che ho visto. Già allenarsi a gruppi di 10 come stiamo facendo ora ricorda la normalità".