Il presidente del Bayern Monaco annuncia la scelta del club di non esercitare il riscatto a 120 milioni di euro per il cartellino del brasiliano di proprietà del Barcellona: "Ora pagare quella cifra per un acquisto non è un'opzione percorribile, cercheremo di negoziare un altro tipo di accordo o di prolungare il prestito"

Il Bayern Monaco non eserciterà l'opzione di riscatto sul cartellino di Philippe Coutinho dal Barcellona. La notizia era nell'aria da settimane, ma a confermare la strategia del club bavarese è stato il presidente Karl-Heinz Rummenigge: "L'opzione è scaduta e non l'abbiamo esercitata - le sue parole alla rivista Der Spiegel - ora dovremo completare la pianificazione della squadra per la prossima stagione". Secondo gli accordi presi con i blaugrana, il Bayern avrebbe dovuto versare nelle casse del club spagnolo 120 milioni di euro per acquistare a titolo definitivo l'ex trequartista dell'Inter, arrivato in Baviera nella scorsa estate in prestito oneroso per 8,5 milioni di euro.