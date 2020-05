La Cina annuncia: "Zero casi": è la prima volta

Milan, tutti negativi al secondo tampone

Secondo giro di tamponi per i giocatori del Milan: sono tutti risultati negativi. Il prossimo tampone è in programma lunedì 25 e poi i giocatori ne faranno un altro giovedì 28 (come da protocollo uno ogni 4 giorni). Kessié resta in quarantena dopo il rientro dalla Costa d'Avorio.