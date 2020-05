2/10 ©Ansa

9) DAICHI KAMADA (Giappone, Eintracht Francoforte): 8 milioni di euro



Stesso importo di Lei Wu per il centrocampista classe 1996, uno dei tanti giapponesi che hanno convinto in Germania. L’Eintracht lo pagò solo 1,6 milioni al Sagan Tosu nel 2017: dopo il prestito formativo in Belgio, Kamada è tornato in Germania mettendo insieme 8 reti (ben 6 in Europa League dove è capocannoniere) in 38 partite

Mertens rinnova, e gli altri big in scadenza? FOTO