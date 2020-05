L'interesse del Barcellona per Lautaro Martinez ormai non è più un segreto, l'argentino è l'obiettivo numero uno per l'attacco blaugrana. Dopo l'ottima stagione all'Inter, El Toro potrebbe trasferirsi in Spagna per giocare con il connazionale Messi. Chiaramente al Barcellona ci sarà maggior concorrenza in avanti, Lionel Scaloni spera che Lautaro Martinez riesca a trovare continuità anche in chiave Nazionale argentina: "Se dovesse andare al Barcellona, l'allenatore dovrà cercare un modo per farlo giocare titolare – le parole del Ct dell'Argentina a Radio La Red – Dovrà comunque sacrificarsi molto per guadagnarsi un posto, ma è importante che giochi con continuità. Prima del Mondiale in Russia era un giocatore diverso, da allora è cresciuto molto eppure anche due anni fa fino all'ultimo ha avuto la possibilità di essere convocato".

"Icardi fuori per i problemi con l'Inter, ma ho un ottimo rapporto con lui"

Scaloni parla poi anche di Mauro Icardi: "Con lui ho un ottimo rapporto, quando ha avuto qualche problema con l'Inter abbiamo affrontato delle amichevoli e non ha giocato. Noi facciamo le convocazioni in base anche alle prestazioni fornite con i club, quindi ho pensato fosse giusto lasciarlo fuori". Poi un pensiero ad altre due conoscenze del calcio italiano, che hanno dovuto affrontare il coronavirus: "Siamo stati sempre in contatto con Dybala e Pezzella, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto umano. Per loro non è stato un momento facile, anche perché sono lontani dalle loro famiglie".