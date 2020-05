L’attesa è per una norma che non arriverà. Indicazioni sì, così come proposte, suggerimenti e indicazioni. Ma il destino di 133 giocatori della Serie A sarà comunque legato esclusivamente a una trattativa individuale e non a una decisione istituzionale che possa fornire una base sulla quale muoversi. La FIFA sta studiando un documento, ma le indicazioni per gestire le scadenze 30 giugno (che siano prestiti o contratti poco importa) saranno sempre le stesse: cercate di trovare un accordo fra di voi, non possiamo imporre nulla. Chiaramente la FIFA, così come la Figc, spingerà per far allungare gli impegni fino alla fine della nuova stagione sportiva, ma ci vorrà sempre una firma su un’estensione di contratto. Ecco perché sarà necessario cominciare a parlare con i giocatori. Tra di loro le società potranno anche trovare un accordo piuttosto facilmente, visto che chi deciderà di interrompere il prestito non potrà giocare nella squadra nella quale farà ritorno (o se ha firmato un nuovo contratto nella nuova squadra), ma ci deve essere l’ok anche da parte del giocatore. E allora sì che i problemi potrebbero essere tanti: dalla disparità di trattamento economico sui contratti, alla voglia di cambiare aria, dalle necessità tecniche di una squadra a quelle di concorrenza.