Il riscatto di Icardi al Psg da definire, gli occhi del Barcellona su Lautaro, quelli dell'Inter su un nuovo nome per il futuro: è Matheus Cunha l'ultima idea di mercato per l'attacco nerazzurro. Brasiliano, 21 anni proprio oggi, nelle ultime due stagioni in Bundesliga con le maglie di Lipsia e Hertha Berlino. L'Inter lo segue da parecchi mesi e nelle ultime ore ha riallacciato i contatti con il suo entourage per capire se ci sono i margini per portare Cunha in nerazzurro già l'anno prossimo. Il sondaggio è ancora in fase embrionale, però si tratta di un profilo che l'Inter gradirebbe molto per completare il reparto d'attacco del futuro.

Fantasia brasiliana, lo zampino di Rangnick: chi è Matheus Cunha



Un passato nelle giovanili del Curitiba, poi la chiamata da parte del Sion che acquista il giocatore nel 2017. In Svizzera, è Paolo Tramezzani l'allenatore a lanciare Cunha nel calcio europeo. Dopo l'ottima stagione al Sion (32 presenze e 10 gol), Cunha è stato portato al Lipsia proprio da Ralf Rangnick il cui nome negli ultimi tempi è sempre più associato al Milan. In Bundesliga si è scoperto così un attaccante di movimento dal grande potenziale, che deve ancora maturare dal punto di vista della continuità ma capace di giocate e gol straordinari (uno dei quali, con la maglia del Lipsia, gli è valsa la candidatura al Puskas Award). Da gennaio gioca nell'Hertha Berlino, 4 reti nelle sue prime 6 partite tra cui l'ultimo nel recente derby contro l'Union.