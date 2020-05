Il trequartista argentino ha parlato del suo futuro in diretta Instagram sul profilo di Telefenoticias: "Voglio rimanere alla Roma, mi sento molto bene. Ma non so cosa succederà. La società è in perdita e deve vendere" CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

"Si dice che io sia spesso vicino al trasferimento in Cina, in Giappone, in Argentina o in Inghilterra, ma la verità è che voglio rimanere alla Roma. Ora però sono concentrato sulla fine di questo campionato e sul raggiungimento degli obiettivi con il club". Javier Pastore ha parlato della Roma e del suo futuro in diretta Instagram sul profilo di Telefenoticias. Il trequartista argentino non si è sbilanciato sul suo futuro, senza però nascondere la passione per l'Italia e per la Capitale: "Ho altri due anni di contratto, mi piacerebbe veramente portarli a termine. Mi sento molto bene, mi piace tantissimo la città, io e la mia famiglia siamo molto felici. Però la verità è che del mio futuro non ho ancora parlato con nessuno, nemmeno con il mio club che non mi ha dato nessuna informazioni su eventuali offerte per la mia partenza".