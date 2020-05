Il talento della Roma e della Nazionale pronto al rientro in gruppo tra due settimane: il 13 gennaio è stato operato per la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro. Nelle scelte di Fonseca è il nono della rosa per minuti giocati CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

C'è un acquisto in più nella Roma che si prepara alla ripresa della Serie A: si tratta di Nicolò Zaniolo. Operato al ginocchio il 13 gennaio dopo la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro rimediata all'Olimpico contro la Juventus, il talento giallorosso e della Nazionale di Roberto Mancini tra due settimane sarà aggregato al resto della squadra e inizierà a lavorare con i compagni in gruppo, giocando anche le partitelle e ritrovando confidenza con il terreno di gioco. Il numero 22 vede la luce verso il campionato, dove non ha mai messo piede in campo nel ritorno dopo un girone di andata con 18 presenze, 4 reti e un assist.