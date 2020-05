Il presidente della Federcalcio soddisfatto dopo il via libera dal Governo: "Ripartenza è messaggio di speranza per tutto il Paese. Il nostro è un progetto di grande responsabilità". Il presidente della Lega A Dal Pino: "Torniamo il campionato più bello del mondo, dobbiamo ripagare l'entusiasmo di milioni di tifosi"

"La ripartenza del calcio rappresenta un messaggio di speranza per tutto il Paese. Il nostro è un progetto di grande responsabilità perché investe tutto il mondo professionistico di Serie A, B, C e, auspicabilmente, anche la Serie A femminile". Così il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha commentato l'annuncio del Governo sul ritorno del calcio italiano, con la Coppa Italia che farà da apripista alla ripresa del campionato dal prossimo 20 giugno. "Sono felice e soddisfatto - le parole di Gravina - è un successo che condivido con il ministro per lo Sport Spadafora e con tutte le componenti federali".