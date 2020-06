Giocatori in scadenza il 30 giugno 2020: cosa succede?

La questione più problematica riguarda tutti quei calciatori che vedranno scadere il proprio accordo con il club di appartenenza il prossimo 30 giugno. Sono 122 in totale i giocatori di Serie A ad avere una situazione contrattuale ancora irrisolta: questi sono divisi in 52 scadenze di contratto, 29 prestiti secchi, 33 prestiti con diritto di riscatto e 8 prestiti con obbligo di riscatto. Urge dunque trovare una soluzione per uniformare tutte queste situazione aperte, anche se ogni questione va poi affrontata singolarmente e potrebbe regalare colpi di scena. Innanzitutto serve normare dal punto di vista civilistico un eventuale prolungamento dei contratti fino al termine della stagione sportiva, dal momento che il bilancio dei club scade il 30 giugno. Dal punto di vista pratico, ci sono poi alcuni casi molto spinosi che si potrebbero presentare alle società.

Cosa potrebbero decidere i calciatori con un accordo in scadenza?

I calciatori con un contratto in scadenza, potrebbero infatti decidere di non voler proseguire la propria avventura con il club d'appartenenza e scegliere di non prolungare il proprio accordo, mentre invece i giocatori in prestito con scadenza al 30 giugno, potrebbero decidere di voler tornare legittimamente al club proprietario del proprio cartellino. In questo caso non potranno essere schierati nelle prossime giornate di campionato per preservare l'integrità del torneo, ma potrebbero allenarsi e propendere per questa scelta anche per motivazioni economiche. Prendendo in esame due esempi della Serie A, Kulusevski e Nainggolan percepiscono al momento un ingaggio inferiore rispetto a quello che avrebbero dovuto percepire dall'1 luglio prossimo, rispettivamente con Juventus e Inter. Ecco che in questo scenario, i due calciatori presi in esame potrebbero ipoteticamente decidere di abbandonare prima del termine del campionato Parma e Cagliari ed effettuare una scelta puramente economica. Infine, l'ultimo caso riguarda i prestiti con squadre di altri campionati. In questa circostanza, l'accordo dovrà essere trovato anche con il club proprietario del cartellino, dal momento che la Federazione può normare soltanto i contratti tra squadre della stessa nazione. Una situazione, dunque, decisamente intricata e che andrà risolta il prima possibile, visto l'imminente nuovo inizio per il campionato di Serie A.