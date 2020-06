Secondo la Bild, il club londinese avrebbe esercitato la clausola rescissoria di 55 milioni di euro, in scadenza il prossimo 15 giugno. Ingaggio importante per Werner, al quale andranno circa 200mila sterline a settimana

Lo aveva anticipato nei giorni scorsi Piero Ausilio ai microfoni di Sky Sport e la conferma è arrivata direttamente dalla Germania: il futuro di Timo Werner non sarà in Italia, bensì in Premier League. Secondo quanto riporta la Bild, infatti, l'attaccante del Lipsia ha raggiunto un accordo che lo porterà nella prossima stagione a vestire la maglia del Chelsea, abile a esercitare la clausola rescissoria da 55 milioni di euro, che sarebbe scaduta il prossimo 15 giugno. Una mossa tempestiva, dunque, che ha permesso al club londinese di bruciare la concorrenza, in particolare quella dei rivali del Liverpool. A confermare ulteriormente questa trattativa ormai conclusa è stato Sky Sports UK, che ha aggiunto alcuni dettagli riguardanti l'importante cifra che il calciatore andrà a percepire in Inghilterra. L'accordo siglato infatti prevederà uno stipendio che si aggirerà intorno alle 200mila sterline a settimana.